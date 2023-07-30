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LGS nakil sonuçları açıklanıyor, sonuçlara nereden bakılır? LGS nakil sonuçları sorgulama

LGS nakil sonuçları açıklanıyor, sonuçlara nereden bakılır? LGS nakil sonuçları sorgulama

LGS tercih sonuçları ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 24-28 Temmuz tarihleri arasında LGS 1. Nakil başvurusunda bulunmuş ve en fazla üç okul tercih edebilmişti. LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları MEB takvimi ile belli oldu. Peki, MEB ile Lise 2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

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LGS 1. Nakil başvurularının ardından LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor.  LGS1. Nakil sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Peki, MEB ile Lise 2023 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…

LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 LGS 1. nakil dönemi başvuru süreci

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 LGS 2. nakil dönemi ne zaman? 

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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