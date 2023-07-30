Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'de bulunuyor!

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının dünyanın en eski ve prestijli yayım organı "Lloyd's List" tarafından ilk 100 liman arasında gösterilmesiyle ilgili, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu yayım organı, "Dünyanın En İyi 100 Limanı" raporunu hazırladı.

Türkiye'den Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ liman başkanlığı idari sınırları içindeki liman işletmeleri, konteyner elleçleme sayılarına göre yapılan 2022 yılı değerlendirmesinde listeye girdi. Ambarlı limanı 74, Kocaeli limanı 89, Mersin limanı 92, Tekirdağ limanı ise 100. sırada kendine yer buldu.

Rapor, denizcilik sektörü için bir referans niteliği taşıyor ve dünyanın en iyi limanlarını belirlemedeki objektif değerlendirmesiyle tanınıyor.

Türkiye'den 4 limanın listede yer alması, ülkede denizcilik ve lojistik alanında gerçekleştirilen önemli yatırımların ve sektörün gelişiminin bir göstergesi olarak dikkati çekiyor. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının başarısı, ülkenin denizcilik alanındaki potansiyelinin artması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi, ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki yaratacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.