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Tülin Ece kimdir, kaç yaşında? Tülin Ece'nin son hali estetik mi?

Tülin Ece kimdir, kaç yaşında? Tülin Ece'nin son hali estetik mi?

Birçok seyircinin Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile tanıdığı ve dizide Merve'nin gençlik hallerini oynayan genç oyuncu Tülin Ece bambaşka biri oldu. Kumral halleri ile bildiğimiz Tülin Ece şimdilerde sarı saçları ile büyük değişim yaşadı. Birçok kişi Tülin Ece kimdir, estetik mi yaptırdı sorularına aradı.

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Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansıyla beğenilen Tülin Ece’nin son fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Tülin Ece kimdir? Ufak Tefek Cinayetler’in yıldızı Tülin Ece estetik mi yaptırdı?İnstagram'da Tülin Ece kullanıcı adını kullanan güzel oyuncuyu kimi 'Tülin Ece' olarak tanırken kimi de 'Tülin Yazgan' olarak biliyor.

Tülin Ece’nin estetikli ve sarışın halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Tülin Ece kimdir?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tülin Ece, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.

Tülin Ece’nin Oynadığı Diziler

Sefirin Kızı / Menekşe / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017

Bodrum Masalı / İpek / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015

Yılanların Öcü / 2014

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