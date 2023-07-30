Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı! Ünlü doktor, milli futbolcunun sakatlığını değerlendirdi: Eğer ciddi değilse...

Milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Arda Güler'den açıklama gelirken, Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Güler için korkutan bir iddia ortaya attı. Öte yandan Arda Güler'in sakatlandığı pozisyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United, Milan, Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarında forma şansı bulamamıştı.

Arda Güler açıklama yapmıştı

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Doktor konuştu: Arda Güler 3 ay sahalardan uzak kalabilir

Öte yandan Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, "Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı

Arda Güler'in sakatlık anına dair görüntü ise ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun antrenmanda rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı kayarak müdahale nedeniyle sakatlandığı görüldü.