'Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları' Yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı 2023 yılı faaliyet programında bulunan 'Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları' başladı.

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'Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları' çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, bisiklet yarışları Bilim Merkezi önünde start aldı. Yarışlara katılan sporcular; Sivas Yolu, Bünyan, Sivas yolu, Tatılı Dönel kavşaktan dönüş yaparak turu tamamlayacak.

Yarış esnasında jandarma asayiş ve trafik ekipleri de güzergah üzerinde gerekli güvenlik, emniyet ve koordinasyon tedbirlerini alarak yarışların güvenli bir şekilde noktalanmasını sağladı.