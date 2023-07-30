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Batman'da 22 yaşındaki gence silahlı saldırı! 6 yerinden vuruldu

Batman'da 22 yaşındaki gence silahlı saldırı! 6 yerinden vuruldu

Batman'da cadde ortasında 22 yaşındaki gence silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, Batman'ın Gülistan Caddesi'nde 22 yaşındaki F.U., henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan F.U., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden F.U., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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