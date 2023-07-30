Akbelen olayı nedir, neden ağaçlar ormanlar kesiliyor? Akbelen'i kim kesiyor?

Türkiye son günlerde Akbelen ormanlarından gelen haberlere kilitlendi. Televizyonları ve medyayı takip eden birçok kişi Akbelen'de neden ağaçlar kesiliyor, Akbelen'de ne yapmak için ormanları kesiyorlar sorularına yanıt arıyor. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde yer alan Akbelen ormanında ne yapılacak?

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Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları için ağaçların kesilmesine tepkiler devam ederken birçok kişi Akbelen nerede, neden ağaçlar kesiliyor sorularına yanıt arıyor.

Akbelen'de ağaçların kesilmesi tartışmalara neden oldu. Köylüler, ‘Ağaçlar kesiliyor' diyerek nöbete başladı. Santral işçileri ise “Dışarıdan gelenler alın terimiz üzerinden şov yapıyor”, Uzmanlar da "Kamu yararı var, santral Ege elektriğinin % 62'sini karşılıyor" dedi. EÜAŞ ise “Akbelen Ormanı 28 bin 307 hektar. Maden için bunun sadece 78 hektarlık alanına ihtiyaç var. Karşılığında 2 milyon ağaç dikilecek” açıklaması yaptı.

Eski haline getirilecek

TES İŞ Sendikası Başkanı Fatih Erçelik, "Bölgede faaliyet gösteren 3 termik santral var. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy. 6 bine yakın kişi geçimini sağlıyor. Yeniköy ile Kemerköy termik santralleri Akbelen'deki linyitten faydalanacak. Şirket oradaki linyit yataklarını çıkardıktan sonra sahayı eski haline getirerek Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek. Maden için açılan orman alanları yeniden ağaçlandırılır. Dünyanın hiçbir yerinde ağaç kesmeden maden çıkartmaktan vazgeçilmez. Bizler ormanlarımızı ve doğamızı seviyoruz. Madenlerimizi ülkemizin zenginliği haline getireceğiz" dedi.

Akbelen Ormanı nerede?

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Akbelen Ormanı, Muğla ilinde yer almaktadır. Bu orman, ülkemizin doğa mirası olarak kabul edilen ve koruma altında olan ormanlardan biridir.

Akbelen Ormanı, Muğla'nın hangi ilçesine bağlı olduğu sorusuyla da sıkça gündeme gelmektedir. Bu muhteşem doğa alanı, Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlıdır. Marmaris'in güzide köylerinden biri olan Akbük köyüne de oldukça yakındır.