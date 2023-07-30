4A, 4B, 4C SSK, Emekli sandığı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farklarının yatırılacağı tarih belli oldu. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından henüz maaş farkları yatmayan emekliler, SGK açıklaması sonrasında ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, emekli sandığı zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının ne zaman yatacağını açıkladı. Yapılan emekli maaşı zammı düzenlemesiyle birlikte, binlerce emeklinin gözü zamlı maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 4A-4B-4C maaş ödeme tarihleri.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."



4A SSK emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4C emekli sandığı maaş ödeme günleri

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.