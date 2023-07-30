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Ünlü anketçiden AK Parti kulisi! İstanbul için sürpriz aday kim? Cumhur İttifakı sürecek

Ünlü anketçiden AK Parti kulisi! İstanbul için sürpriz aday kim? Cumhur İttifakı sürecek

Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için kulislerde aday adayları tartışılmaya devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan 'sürpriz' kulisi geldi.

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mart 2024 seçimleri öncesi AK Parti kulislerindeki 'sürpriz' beklentisini paylaştı. AK Parti'nin İstanbul adaylığı için ortada dolaşan isimlere dikkat çeken Kulat, ancak İstanbul için sürpriz bir ismin aday gösterileceğini öne sürdü. Kulat, Ankara, Adana, Aydın, Samsun, Hatay gibi büyükşehirlerde de sürpriz isimler olacağını iddia etti. 

Büyükşehirlerde sürpriz isimler...

Anketçi Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes İstanbul'da muhalefetin adaylarını tartışırken; Ak Parti ismi konuşulanlardan farklı bir isimle sürpriz yapabilir. Ankara, Adana, Aydın, Samsun, Bursa, K.Maras, Hatay ve Antalya'da da sürpriz isimler olabilir. MHP - BBP - YRP ve HÜDAPAR ile Yerel Seçim ittifakı gündemde" dedi.

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