Akbelen Ormanı nerede, Akbelen Ormanı nereye, hangi ile bağlı? Akbelen'de ağaçlar neden kesiliyor?

Son günlerde Türkiye'nin gözü kulağı Akbelen Ormanları'ndan gelecek haberlerde. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde yer alan ve biyo çeşitliliğiyle ön plana çıkan Akbelen Ormanlarındaki ağaçlar kesiliyor, halk ise kestirmemek için direniyor. Peki Akbelen Ormanı neden önemli, Akbelen ormanlarındaki ağaçlar neden, ne yapılmak için kesiliyor?

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Türkiye'nin gözü kulağı son günlerde Akbelen'den gelen haberlerde. Akbelen nerede, Akbelen ormanı nerede? Muğla Akbelen'de neler oluyor? Akbelen’de neden ağaç kesiliyor?

Akbelen Ormanı Nerede?

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Akbelen Ormanı, Muğla ilinde yer almaktadır. Bu orman, ülkemizin doğa mirası olarak kabul edilen ve koruma altında olan ormanlardan biridir.

Akbelen Ormanı, Muğla'nın hangi ilçesine bağlı olduğu sorusuyla da sıkça gündeme gelmektedir. Bu muhteşem doğa alanı, Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlıdır. Marmaris'in güzide köylerinden biri olan Akbük köyüne de oldukça yakındır.

Akbelen Ormanı, zengin bitki örtüsü ve çeşitli türlerdeki ağaçlarıyla ünlüdür. Doğal yaşamın korunması için büyük önem taşıyan bu ormanda yaban hayat da oldukça zengindir. Doğaseverler için ideal bir mekan olan Akbelen Ormanı, yürüyüş yapmak veya piknik yapmak isteyenler için harika bir seçenektir.

Akbelen’de Neden Ağaç Kesiliyor?

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmektedir. 2014 yılında, IC İçtaş ve Limak Enerji firmaları tarafından devralınarak özelleştirilmiştir.

Şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren Yeniköy Termik Santrali 2 ünitesi ve Kemerköy Termik Santrali 3 ünitesi ile toplamda 1095 MW kurulu güce sahip. Bu santraller, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının% 2,5'ini karşılarken, Ege bölgesinde kullanılan elektriğin yaklaşık% 62'sini sağlıyorlar.

Enerji üretimini sürdürebilmek amacıyla maden ruhsat sahalarındaki linyit rezervini çıkarmak için kesime başlayan işletme, İkizköylü sakinlerinin direnişiyle karşılaştı.

Akbelen ne yapılacak, kaç ağaç kesilecek?

Akbelen, Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biridir ve içerisinde değerli maden kaynakları bulunmaktadır. Bu bölgede özellikle linyit kömürü rezervleri mevcuttur.