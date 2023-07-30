KPSS Alan Bilgisi Sınavı puan hesaplama nasıl olur? 2023 KPSS puan hesaplama robotu

Memur olmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS'nin 3. oturumu Alan Bilgisi Sınavı bugün gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Peki KPSS sınav puanı hesaplama nasıl olur? KPSS Alan Bilgisi sınavı puan hesaplama robotu...

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ÖSYM tarafından memur olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Alan Bilgisi testleri, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM KPSS sonuç tarihi ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak. KPSS sınav sonuç ekranında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı puan hesaplama

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.