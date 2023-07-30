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Mersin'de kaçak makaron operasyonu! 11 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de kaçak makaron operasyonu! 11 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin bir iş yerini araması üzerine 11 bin kaçak makaron ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde kaçak sigara ve makaron satışı yapan bir şahsı tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 6 bin adet kaçak boş makaron, 2 kilo 500 gram kıyılmış bandrolsüz tütün, satışa hazır 5 bin dolu kaçak sigara ile 2 bin 500 kaçak sigara filtresi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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