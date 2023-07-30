Aşure günü kaç gün sürer, 2023 aşure dağıtma ne zaman bitecek?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı ayı başladı. Muharrem ayının 10. gününden itibaren ise aşure günü başladı. Birçok evde aşure kazanları kaynamaya başladı. Peki aşure günü kaç gün sürer, aşure günü ne zaman bitecek? Aşure dağıtma için son gün ne zaman?

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Hicri yılın başlangıcı ve kameri aylarının ilki olan Muharrem ayı başladı. Bolluk ve bereket ayı olan Muharrem ayının 10. günü ise aşure günü olarak idrak edilir. Peki aşure günü ne zaman biter, kaç gün sürer? Muharrem ayı içinde olan aşure günü Safer ayına kadar devam eder. Yani aşure günü 16 Ağustos Safer ayı başlayınca sona erecek.

Muharrem ayının son günü ne zaman?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure günü son ne zaman?

Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 16 Ağustos Perşembe gününe kadar yapılabiliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da biliniyor.

Aşure, Muharrem ayının 10. gününden itibaren Muharrem ayı boyunca pişirilebilir. Aşure günü için son gün 16 Ağustos 2023 Perşembe günüdür. Bu günden itibaren aşure günü bitmiş olur.

Aşure günü önemi

İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. İslam peygamberi Muhammed’in torunu Hüseyin’in Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

10 Muharrem Aşure günü vuku bulan hadiseler;

Rivayetlere göre; İslam tarihinde Kerbelada Hz. Hüseyin Radıyallahu anh efendimizin şehid edildiği gün de 10 muharrem aşure gününe tekabül etmektedir. Allah (cc) Şefaatlerine nail eylesin.-Amin-

1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)'ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.

2- Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.

4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir.

6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

7- 10 mümine selam verilebilir.

8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.

10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir.

Aşure günü okunacak dualar:

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.