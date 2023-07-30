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İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz'

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz'

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?’" çıkışı olay oldu. Sabah yazarı Melih Altınok, "Ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz" diyerek İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma yolunda olduğunu yazdı.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Yerel seçimlerde patimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü" deyip ekledi: "İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?"

İYİ Parti AK Parti ve MHP ile ittifaka..

 İYİ Partili Hatipoğlu'nun bu çıkışı, "İYİ Parti AK Parti ve MHP ile ittifaka mı hazırlanıyor?" sorusunu akla getirdi. İYİ Partililer için "AK Parti'ye geçen İyi Partili belediyelere, teşkilatlara bakıp örgütün bir arada kalması için gerçekçi bir motivasyona ihtiyaçları olduğunu görüyorlar. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun çıkışı bu ruh hâlinin ifadesi" deyip şunları yazdı:

Akşener, İmamoğlu'nu bekliyor!

"Akşener belli ki netleşmek için İmamoğlu'nun akıbetini görmeyi bekliyor, ama İyi Parti'nin aklı çoktan Cumhur İttifakı'na kaymaya başlamış görünüyor. Ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz."

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