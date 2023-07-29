Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji harita paylaştı

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geliyor. Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.

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Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı.

Sıcak hava geri dönüyor

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava tahminine göre de önümüzdeki hafta sıcaklıklar 4-6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporu paylaşımında yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve İstanbul'da kavurucu sıcaklıkların geri döneceği görüldü.

Yetkililer vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, halkın bu dönemde aşırı sıcak hava nedeniyle gerekli önlemleri almalarını ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarını öneriyor.

Eyyam-ı bahur günleri, özellikle kalp ve göğüs hastalığı olanlar için oldukça risklidir. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar, can kaybına neden olabileceği gibi kişilerde fazla sinir, stres gibi durumlar da gözlenebilir.

Korunmak için uyulması gerekenler

Eyyam- ı bahur sıcaklarından korunmak için ise şunlar yapılabilir:

- Saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkılmamalı, güneşten korunulmalıdır.

- Mevsimine uygun açık renkli, bol, hafif kıyafetler giyilmelidir.

- Normalden daha fazla su tüketilmelidir.

- Kafeinli, asitli ve şekerli ürünler vücutta sıvı kaybına neden olabileceği için tüketilmemelidir.

- Cilt tipini ve ten rengini uygun yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.