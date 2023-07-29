BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL

Çıplak zeytin havuzuna girme videosu için harekete geçildi

Çıplak zeytin havuzuna girme videosu için harekete geçildi

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Abone ol

Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

Mide bulandıran görüntülere ilişkin bakanlık inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti
Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor
Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı
Yerli balistik füze Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor
Yerli balistik füze Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti
Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti
İzmir'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzü kapladı
İzmir'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzü kapladı
8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye geriledi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye geriledi
Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz
Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz
Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Mehmet Özhaseki: Konutlar tamamlanana kadar bölgeden ayrılmayacağız
Mehmet Özhaseki: Konutlar tamamlanana kadar bölgeden ayrılmayacağız