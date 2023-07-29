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Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı

Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 22 Aralık 1991'de Hocalı ilinin Meşeli köyünde yaşanan katliamla ilgili olarak Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

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Azerbaycan Başsavcılığı, 1. Karabağ Savaşı'nda sivil Azerbaycanlıların topluca katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan 68 yaşındaki Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Haçaturyan hakkında, 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

22 Aralık 1991'de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 25 Azerbaycanlıyı katletmişti.

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