Hatay'da acı kaza iki genç kızı hayattan kopardı

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada iki genç kız hayatını kaybetti.

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Kaza Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaraladı, içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.