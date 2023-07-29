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KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

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KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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