BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına: Derhal harekete geçin

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakan Fidan'dan Danimarkalı mevkidaşına: Derhal harekete geçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefondan görüşerek Kur’an'ı Kerim'e yönelik devam eden saldırıları kınadığını yineledi. Fidan, Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini istedi.

Abone ol

Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan’ın Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da makilik alanda yangın çıktı!
Manisa'da makilik alanda yangın çıktı!
Parmağı yüzüğe sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu
Parmağı yüzüğe sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri koştu
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Çeyrek Final heyecanı!
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Çeyrek Final heyecanı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten dönercinin KDV hilesine tepki: Takip edeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek'ten dönercinin KDV hilesine tepki: Takip edeceğiz
Avrupa Birliği, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı!
Avrupa Birliği, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı!
Fransa Müslüman genci konuşuyor! Yangından kurtardığı 17 kişiyle Fransa'nın kahramanı oldu
Fransa Müslüman genci konuşuyor! Yangından kurtardığı 17 kişiyle Fransa'nın kahramanı oldu
Kaza yapan aracı görüntülemeye çalışan kadın İHA muhabirini, tehdit etti
Kaza yapan aracı görüntülemeye çalışan kadın İHA muhabirini, tehdit etti
Türkiye'de modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçağı ilk testini geçti!
Türkiye'de modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçağı ilk testini geçti!
İrlanda, sanatçı Sinead O'Connor'ın yasını tutuyor 'Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor' demişti
İrlanda, sanatçı Sinead O'Connor'ın yasını tutuyor 'Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor' demişti
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor!
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor!
Milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenlemede değişiklik!
Milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenlemede değişiklik!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncularına alkış yağmuru
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncularına alkış yağmuru