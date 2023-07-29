Fransa Müslüman genci konuşuyor! Yangından kurtardığı 17 kişiyle Fransa'nın kahramanı oldu

Fransa'nın Romans-sur-ısere kentinde çıkan yangında biri bebek 17 kişiyi kurtaran Müslüman gençin yaptıkları Fransa'nın takdirini topladı. Müslüman genç ülkede gündem oldu.

Abone ol

France Bleu'nün haberine göre, dün Romans-sur-Isere kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Yangında binada mahsur kalan biri bebek 17 kişi, bina civarında fırıncılık yapan İzzeddin Hamdi tarafından kurtarıldı.

Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı.

Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

Canını hiçe saydı

Müslüman gencin, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadığı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine giriştiği belirtiliyor.

İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ila 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.