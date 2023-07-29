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Sıcaklar sürüyor! İstanbul’daki barajlarda son durum nasıl?

Sıcaklar sürüyor! İstanbul’daki barajlarda son durum nasıl?

İstanbul'da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

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Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 19.16
Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78
Darlık Barajı yüzde 53.94
Istrancalar Barajı yüzde 34.27
Kazandere Barajı yüzde 7.63
Elmalı Barajı yüzde 28.48
Ömerli Barajı yüzde 70.63
Pabuçdere Barajı yüzde 4.9
Sazlıdere Barajı yüzde 21.56
Terkos Barajı yüzde 25.36"

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