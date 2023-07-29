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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 35 yaşındaki oyun kurucu Gizem Yavuz'u transfer etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2023/2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında, 2021/2022 sezonunda kulübümüzde forma giyen milli oyuncu Gizem Yavuz’u transfer etti. Başarılı oyun kurucu Gizem Yavuz’a Galatasaray Ailesi’ne yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gizem Yavuz, geçen sezon Emlak Konut Spor Kulübünde 28 lig maçında 5,6 sayı ortalaması yakalamıştı.

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