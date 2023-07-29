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Amasya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı!

Amasya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı!

AMASYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunan ve dün gözaltına alınan Lübnan uyruklu Ahmet Abbud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunan Lübnan uyruklu Ahmet Abbud, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, adreste yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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