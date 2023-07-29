BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 3 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 455 litre kaçak içki ele geçirdi.

Abone ol

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 750 adet boş alkol şişesi, 425 litre rakı, 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı, 30 litre el yapımı bira ele geçirdiler.
3 ayrı adrese yapılan operasyonun ardından kaçak içki ürettikleri tespit edilen Y.Y, N.V ve R.K isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Bombalı saldırıda gazi olmuştu, terör gazisi hayatı kaybetti
Bombalı saldırıda gazi olmuştu, terör gazisi hayatı kaybetti
Olimpiyat şampiyonu atletin doping testi pozitif çıktı!
Olimpiyat şampiyonu atletin doping testi pozitif çıktı!
Taksiciyle ücret için kavga eden kadının sokak ortasında yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Taksiciyle ücret için kavga eden kadının sokak ortasında yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Fransız basını duyurdu! Galatasaray'dan transfer atağı: Paredes için karar verildi!
Fransız basını duyurdu! Galatasaray'dan transfer atağı: Paredes için karar verildi!
İstanbul'da dehşet! Site ayağa kalktı hemen ihbar ettiler
İstanbul'da dehşet! Site ayağa kalktı hemen ihbar ettiler
Ukrayna: Rusya, Dnipro'ya saldırıda 2 İskander-M balistik füze kullandı
Ukrayna: Rusya, Dnipro'ya saldırıda 2 İskander-M balistik füze kullandı
Eşinin cinsel mesajları hakkında suç duyurusunda bulundu Yargıtay 'cinsel taciz' saydı
Eşinin cinsel mesajları hakkında suç duyurusunda bulundu Yargıtay 'cinsel taciz' saydı