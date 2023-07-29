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Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...

Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...

BOLU'da yol kenarında bulunan boş arazide bulunan kayayı lahit mezarı sanan vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi. Müze Müdürlüğü’nden gelen ekipler, vatandaşın lahit mezar sandığı parçayı, üzerine beton dökülmüş kayaç olduğunu tespit etti.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu Mudurnu yolu üzerinde boş arazide bulunan kayaç, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Kaya parçasını inceleyen vatandaşlar, kaya parçasının üzerinde kapak şekline benzeyen bir malzeme görünce, kayanın lahit mezar olduğunu düşündü.

Vatandaşlar durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirdi. Mudurnu yolunun kenarında bulunan boş arazide duran kaya parçası için Müze Müdürlüğü’nden ekipler olay yerine geldi.

Vatandaşın lahit mezar sandığı kaya parçasını inceleyen ekipler, üzerine beton dökülmüş kayaç olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından ekipler telefonla kendilerini arayan vatandaşı bilgilendirerek olay yerinden gitti.

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