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İstanbul'da dehşet! Site ayağa kalktı hemen ihbar ettiler

İstanbul'da dehşet! Site ayağa kalktı hemen ihbar ettiler

 İSTANBUL Küçükçekmece'de bulunan bir sitede yaşayan 46 yaşındaki kadın beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Küçükçekmece'deki bir sitede, iddiaya göre, G. E. isimli 46 yaşındaki kadın ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen erkek şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. S

itede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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