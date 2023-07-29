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Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

BOLU'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda 27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, karadan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü. Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek veriliyor.

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