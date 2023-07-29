Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

ANTALYA'nın GAZİPAŞA ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil alev alev yandı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Küçüklü Mahallesi Yöreme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa şehir merkezinden yayla istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 UM 519 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Aracın motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Araç sürücüsü ve çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi ekipleri tarafından söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.