BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

ANTALYA'nın GAZİPAŞA ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil alev alev yandı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Küçüklü Mahallesi Yöreme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa şehir merkezinden yayla istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 UM 519 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Aracın motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Araç sürücüsü ve çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi ekipleri tarafından söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!
Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!
Yılın ilk yer fıstığı 125 TL’den alıcı buluyor!
Yılın ilk yer fıstığı 125 TL’den alıcı buluyor!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı!
Dün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Dün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Samsun'da feci kaza! Otomobille elektrik trafoya çarptı
Samsun'da feci kaza! Otomobille elektrik trafoya çarptı
Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar geç ekilen ayçiçeğini olumsuz etkiliyor
Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar geç ekilen ayçiçeğini olumsuz etkiliyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu!
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu!
TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme!
TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme!
40 koyun kesildi, 1,5 milyon TL para, 1 kilo altın takıldı!
40 koyun kesildi, 1,5 milyon TL para, 1 kilo altın takıldı!
Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sırada
Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sırada
FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı!
FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı!
Muğla'da 318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı!
Muğla'da 318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı!