FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı!

MUĞLA'nın MARMARİS ilçesinde FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan ve aranan kişilerin bulunduğu teknenin Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmenlerin yer aldığı 5 şüpheli, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.