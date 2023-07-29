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Çinli şirketler Endonezya'ya 13 milyar dolar yatırım yapacak

Çinli şirketler Endonezya'ya 13 milyar dolar yatırım yapacak

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Çinli şirketlerden en az 13 milyar dolar yatırım sözü aldığı bildirildi.

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Nikkei'nin Endonezyalı yetkililerden edindiği bilgiye göre, Widodo'nun Şi ve Çinli iş insanlarıyla yaptığı görüşmeler verimli geçti.

Widodo, Şi'den Endonezya'nın büyük projelerine destek isterken Çinli mevkidaşının bu desteğe sıcak baktığı kaydediliyor.

Pekin'in hangi alanlara yatırım yapacağı henüz netlik kazanmazken Çinli cam üreticisi Xinyi Glass, Endonezya ile 11,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasına dair mutabakat anlaşması yaptığı açıklandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise Çinli şirketlerden sağlık sektöründe 1,5 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdü aldığını ifade etti.

Şi ve Widodo Çin'de görüşmüştü

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunlarının açılış törenine katılmak üzere Çin'e gelen Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Şi ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele almıştı.

Stratejik ortaklıklarını geliştirmek için Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Şi, iki ülkenin düzenli stratejik iletişimi sürdürmeye ve karşılıklı güven inşaya devam edeceğini söylemişti.

Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 10'uncu yılına girildiğini hatırlatarak ülkesinin, Endonezya ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini bildirmişti.

Şi, ayrıca, G20, BRICS gibi diğer çok uluslu mekanizmalar kapsamında da iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatmıştı.

Widodo ise Şi ile 2022'de Bali'de yaptıkları görüşmeden bu yana ikili ilişkiler kapsamında "önemli ilerlemeler" kaydettiklerini söylemişti.

Endonezya'nın "tek Çin" politikasını desteklediğini kaydeden Widodo, Çin ile işbirliğini artırmaya devam edeceklerini aktarmıştı.

Widodo, ayrıca Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı ortaklaşa korumaya istekli olduğunu da sözlerine eklemişti.

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