Oyunculuk ajansında cinsel taciz! Yönetmene 10 yıl hapis

İstanbul'da oyunculuk eğitimi için bir ajansa başvuran G.S., yapımcı yönetmen olarak eğitim veren M.Y.'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldı. Yönetmen M.Y., 10 yıl hapse mahkûm edildi.

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Olay 18 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. O dönem henüz 18 yaşına girmemiş olan, Gülşah S, Şişli'de bulunan bir oyunculuk ajansına annesiyle birlikte giderek eğitim almak için başvuruda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren Metin Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan Metin Y, genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan Gülşah S, şirkette Metin Y'nin odasına geldi. Metin Y, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.

Boynundan ve yanaklarından öptü

Genç kız ifadesinde yönetmenin ayrıca, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini, kendisine sarılmasını istediğini iddia etti. Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da bir şey söyleyemedi. Daha sonra Gülşah S'ye sarılan yönetmen zorla boynundan ve yanaklarından öpmeye başladı.

Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan Gülşah S. yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin skandal olayı öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli olarak karakola götürülen Metin Y. ifadesinde nefes egzersizi yaptığını sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinsel istismar suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Metin Y, 12 yıldır eğitmenlik yaptığını çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, Metin Y'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.