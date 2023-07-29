HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK Birinci Daire'nin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 167 hâkim ve cumhuriyet savcısı ile idari yargıda 4 hâkimin görev yerleri değiştirilerek yeni atamaları yapıldı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire'nin 25 Temmuz tarihli atama karaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, adli yargıda 167 hâkim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirilerek atamaları yapıldı.

Karara göre, idari yargıda ise Danıştay Tetkik Hâkimi olan 4 hâkim, Şanlıurfa, Hatay, Sakarya ve Erzurum idare mahkemelerine üye hakim olarak atandı.