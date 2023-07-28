Ertuğrul Doğan noktayı koydu! Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın transferine dair açıklamalar yaptı. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den bir takıma satmayacaklarını yineledi.

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Adı Galatasaray'la anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan bir açıklama daha geldi.

TRT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı Türkiye'den bir takıma göndermeyeceklerini tekrarladı.

"Öyle bir dünya yok"

"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz" diyen Doğan, "Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de. Öyle bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın şu anki tek konsantrasyonu Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

"Sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir"

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'ya gönderebileceklerini dile getiren Doğan, "Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir." şeklinde konuştu.