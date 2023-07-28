BIST 7.067
DOLAR 26,92
EURO 29,67
ALTIN 1.696,50
HABER /  DÜNYA

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısı 720'ye çıkacak

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili sayısı 720'ye çıkacak

Avrupa Parlamentosu'nun şu anda 705 olan milletvekili sayısının Haziran 2024'teki seçimlerinden sonra 720'ye çıkacağı açıklandı.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi'nin büyükelçi seviyesinde yapılan toplantısında, 2024-2029 dönemi için milletvekili sayısının artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Toplantının belgelerine atıf yapan bazı AB ülkelerinin medya kuruluşları, sayının 720'ye çıkacağını yazdı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) milletvekillerinin, haziranda meclisteki sandalye sayısını 716'ya çıkarmak üzere anlaştığı açıklanmıştı.

Son uzlaşıyla parlamentoda temsil edilen 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artacak. Bunlardan Fransa, İspanya ve Hollanda fazladan 2'şer milletvekilini AP'ye gönderecek.

Avusturya, Belçika, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, İrlanda ve Danimarka'dan da fazladan 1'er kişi AP milletvekili seçilecek.

AP'nin 5 yıllık dönemi için düzenlenecek seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak. AB Konseyi'nin aldığı kararın uygulanabilmesi için AB ülkelerinin liderleri ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
Hatay'da çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
Dikkat çeken Türkiye mesajı: Ortaklık yapmasak büyük bir hata yapardık
Dikkat çeken Türkiye mesajı: Ortaklık yapmasak büyük bir hata yapardık
Trump'tan başkanlık açıklaması: Hüküm giysem de kampanyaya devam edeceğim
Trump'tan başkanlık açıklaması: Hüküm giysem de kampanyaya devam edeceğim
Yunanistan'daki şiddetli yangınlara ilişkin "durum daha iyi" açıklaması
Yunanistan'daki şiddetli yangınlara ilişkin "durum daha iyi" açıklaması
Katar'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolar
Katar'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolar
Galatasaray Icardi transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Icardi transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya'da yakalandı
DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya'da yakalandı
Mark Zuckerberg'e Threads şoku
Mark Zuckerberg'e Threads şoku
Hakan Fidan: NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele etmeleri önemli
Hakan Fidan: NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele etmeleri önemli
500 milyar dolarlık Neom'a Türk damgası vurulacak!
500 milyar dolarlık Neom'a Türk damgası vurulacak!
Vitor Hugo, Türkiye'ye geri dönmek istiyor!
Vitor Hugo, Türkiye'ye geri dönmek istiyor!
Altın piyasasında son durum! 28 Temmuz en düşük ve en yüksek...
Altın piyasasında son durum! 28 Temmuz en düşük ve en yüksek...