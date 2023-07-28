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DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya'da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Amasya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.

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EGM, Amasya'da DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden biri olan Lübnan Uyruklu A.A'nın Amasya'da yakalandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi. 

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