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Sivas'ta dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı!

Sivas'ta dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı!

Sivas'ta dere yatağından karşıya geçmek isterken yamaçtan düşerek ayağı kırılan kadını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

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Fatih Mahallesi'nde yaşayan Z.K. (45), Yüceyurt Mahallesi'ndeki kardeşi A.T.K'yi ziyaret etmek için Pünzürük deresinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Z.K, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Sol bacağı kırılan Z.K'yi fark eden yakınları polis, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu dere yatağından çıkarılan Z.K, ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

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