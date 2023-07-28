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Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması!

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması!

Koç Holding, sahibi olduğu Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8’ine denk gelen Yapı Kredi payının, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda 6,8 milyar TL bedel ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışının yapıldığını duyurdu.

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Koç Holding'den yapılan açıklamada, holdingin, sahip olduğu Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8'ine denk gelen Yapı Kredi payını, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD doları) bedel ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını başarılı bir şekilde tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok sayıda uluslararası fondan 5 kattan fazla talep alınan işlemde 40 kadar uluslararası kurumsal yatırımcıya tahsis yapılmış olup içlerinde uzun vadeli yatırımcılar da bulunmaktadır. Son yıllardaki en yüksek tutarlı söz konusu başarılı işlem, ülkemize, topluluğumuza ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir. Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilen işlem sonucunda daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratacak fırsatları takip edeceğiz. İşlem sonrasında Yapı Kredi halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 38,83’e yükselmesiyle yatırımcı tabanı çeşitlendirilerek hisse derinliğinin artması da sağlandı. Koç Topluluğu olarak Yapı Kredi'ye, bankacılık sektörüne ve ülkemizin potansiyeline olan inancımız ile yüzde 61,17 oranındaki ortaklık payımızla Yapı Kredi'deki ana hissedarlığımız devam edecektir."

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