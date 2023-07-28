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Kiralık ev arayanlar dikkat: Sahte ev ilanları yüzlerce kişiyi mağdur ediyor

Kiralık ev arayanlar dikkat: Sahte ev ilanları yüzlerce kişiyi mağdur ediyor

Sahte ilanlarla ev kiralamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılar, yüzlerce kişiyi mağdur ediyor. Avukat Abdulsamet Çeker, “Sadece ilandaki uygunluğa kanarak görmeden bir kaparo bedeli ödenmemesi gerekiyor” dedi.

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İnternet üzerinden kiralık ev ilanı veren dolandırıcılar, vatandaşlardan kaparo aldıktan sonra kayıplara karışıyor. Ucuz ev vaadi yöntemiyle birçok kişi dolandırılıyor. Sahte ev fotoğraflarının internet sitelerine yüklenilmesinin ardından kiralık evler gerçek bedelinin yarısına ilana koyuluyor. Dolandırıcıların foyasını ortaya çıkaran İHA muhabiri de yarı fiyatına kiralık ev ilanı veren kişi ile telefonda görüştü. İlanı veren şahıs, "Depozitoyu gönderin, eve çok talip var. Ben şehir dışındayım, gelince evi gösteririm" diyerek kaparo istedi.

Konuyu değerlendiren Avukat Abdulsamet Çeker, kira fiyatlarının yükseldiği bu dönemde fırsatçıların ortaya çıktığını söyledi. Çeker, “Rayiç fiyatların yüksek olduğu yerlerde fırsat adı altında düşük bedellerle kira ilanları giriliyor. Daha sonrasında kiracılar bu ilan sahipleriyle görüştüklerinde ‘Bu evlerin çok fazla taliplisi var. Şu kadar miktar depozito göndermeniz durumunda evi size opsiyonlarız. Sonrasında gelip evi görebilirsiniz’ diyorlar. Bu konuşma farklı kişilerle farklı ilanlar altında gerçek olmayan fotoğraf ilanları ile gerçekleşiyor. Para transferleri gerçekleşince hesaplar siliniyor. Dolandırıcılık gerçekleşmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaparo dolandırıcılığının yalnızca ev ilanlarında değil iş yeri ilanlarında, dükkan, ofis, araç kiralama, araç satın alma gibi durumlarda da gerçekleştiğini söyleyen Çeker, “Fiziksel olarak görmeden, canlı olarak görmeden bu işlere girişmek tavsiye edilir nitelikte şeyler değil. Artan kiraların olduğu dönemde haklı olarak uyguna kiralamak isteyenler bu tip ilanlara yönelebilir. Daha sonrasında uyguna getirmek isterken kendilerini bir anda dolandırılmış olarak bulabilirler” dedi.

Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Çeker, “Asıl dikkat edilmesi gereken husus sadece ilandaki uygunluğa kanarak görmeden bir kaparo bedeli ödenmemesi gerekiyor. Çünkü zaten kiralık dairlerin, ofislerin ya da emsal olabilecek her şeyin zor bulunduğu bir ortamda normal fiyatın yarısına verilmesi de çok mantıklı bir iş değil” diye konuştu.

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