Kastamonu Belediyesi’nde en düşük maaş 18 bin 300 lira oldu!

KASTAMONU Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Buna göre Kastamonu Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 18 bin 300 TL oldu.

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Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Belediye-İş Sendikası Ankara ve Çevre İller Başkanı Mustafa Akbaş arasında toplu sözleşme imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye-İş Sendikası Ankara ve Çevre İller Başkanı Mustafa Akbaş, Başkan Yardımcısı İlknur Nahıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalem, Temsilciler Bilal Çınar, Fehmi Tiraki ve İsmail Sağlam katıldı.

Toplu sözleşme töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bildiğiniz gibi bizim işçi sözleşme imzalama tarihimiz Ağustos ayı ama biz bunu bir ay öncesine çektik. Çünkü memur maaş zamlarının açıklamasından sonra ve tabii seçim sonrasında fiyat artışlarının çalışanlar üzerinde olumsuz etki olmaması adına, aradaki farkın çok artmaması adına sözleşmeyi biraz daha erkene çekelim ve bu aradaki makası tolere edelim istedik. Onun için yaptığımız görüşmeler neticesinde öncesinden açıkladığımız bir rakam vardı ama o rakamla ilgili çok fazla beklentiyi karşılamadığı yönde bir kanaat oluştu bende. Tekrardan arkadaşlarla görüştük, daha fazla bir şey yapabilir miyiz diye. Sendikamızın bu konudaki fikirlerini alarak, hatta onların belirlemiş olduğu rakamın üzerine de çıkarak, işçimizi koruyalım istedik. Önümüzde de sıkıntılı bir süreç olacağı da aşikar. Çünkü ülke olarak, özellikle yaşadığımız depremden sonra, bir öncesinde yaşadığımız selden sonra, bir öncesinde yaşadığımız pandemiden sonra İlbank paylarıyla ilgili hemen hemen bütün belediyelerin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunlar var olmaya bir süre daha devam edecek görünüyor ama benim genel prensibim şudur; hiçbir işçimizin sıkıntı yaşamasına ben razı değilim. Hiçbir çalışanımızın sıkıntı yaşamasına gönlüm razı değil. İnsanlar evlerine ekmek götürürken, çok fazla düşünmemeliler. Ceplerinde 3-5 kuruş paraları olmalı ki, onlardan da gün içerisinde o verimi alabilmesiniz. Bu anlamda fiyatlarımızı biraz daha revize ederek, bu hale getirdik. Öyle zannediyorum ki, Türkiye’de bu anlamda tek belediye biziz. Bizim belirlediğimiz en düşük maaş tutarı 18 bin 300 TL oldu. Teknik personelin bundan bir miktar daha yüksek olacak. Bunlar içine İmar İnşaat Şirketi’nde çalışanları da koyduk. Bir de öteden beri var olan, kadroları işçilerimiz var. Onların maaşları da yaklaşık 24 bin 400 gibi bir rakama tekabül ediyor. Sonuç olarak hayırlı olsun. Verdiğimiz söz gereği biz kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz ve alım gücünü aşağı düşürmemeye gayret göstereceğiz” dedi.

Belediye olarak verebilecekleri en yüksek oranı verdiklerini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Belediyeler İller Bankası’ndan gelen ödenekler noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çalışanlarınız eğer çok fazla geçim kaygısıyla hareket ederlerse, onlardan gün içerisinde alacağınız verimde o oranda düşer. Alım gücünü de düşünmek gerek ve bu rakamı buraya getirdik. Sendikamızın da bu yönde gayretleri oldu. Burada ben inisiyatif aldım” ifadelerini kullandı.