Bugün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzin fiyatını takip etmek artık imkansız hale geldi. Resmen zam yağıyor. Bu gece gelen zam sonrası motorine bir zam daha geleceği iddia edildi.28 Temmuz benzin, motorin ne kadar?

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ÖTV artışı sonrası dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Artık depoyu tamamen doldurmak neredeyse imkansız hale geldi. Araç sahiplerini üzecek haber de geldi yeni zam kapıda...

Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Motorin zamları, son günlerde benzini solladı. Motorin, bir hafta içinde iki kez zamlandı.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre geçen hafta cuma günü 1 TL 55 kuruş, bu gece de 1 TL 45 kuruş fiyat artışı yaşandı. Bu zamla motorinin litre fiyatı Ankara'da 35 TL 80 kuruşa yükseldi.

Peki, motorinde neler oluyor? Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı hızla yükseliyor. Bu ayın başında 695-700 dolar düzeyinde bulunan motorinin tonu, 855-860 dolara kadar çıktı. Uluslararası piyasalardaki artış, motorine art arda zammı tetikledi.

Yeni zam kapıda

Uluslararası piyasalarda talep etkisiyle motorinin ton fiyatında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle birkaç gün içinde motorine yeni bir zam sürpriz olarak görülmüyor.

Benzinde, uluslararası piyasalarda motorin kadar oynak bir yapı söz konusu değil. Ancak, benzinin ton fiyatının da yavaş da olsa yukarı yönlü hareket ettiğini söylemekte yarar var.

Umalım ve dileyelim ki dolar kuru daha da yükselmesin. Bu durumda akaryakıt, iki yönlü (ürün fiyatı ve kur etkisi) zam baskısı altında kalacak. Depoda yangın büyüyecek.

Zamlı akaryakıt fiyatı

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 35.28 TL, Ankara'da 35.80 TL İzmir'de ise 36.01 TL'ye yükseldi.

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam gelmişti. LPG fiyatlarına ise 26 Temmuz Çarşamba itibarıyla 24 kuruş zam yapıldı.