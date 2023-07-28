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Para toplayıp piyango bileti alan 11 kadın 1 milyon dolardan fazla kazandı!

Para toplayıp piyango bileti alan 11 kadın 1 milyon dolardan fazla kazandı!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde aralarında para toplayıp piyango bileti satın alan 11 kadına, 1 milyon 215 bin 650 dolar piyango vurdu.

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The Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 11 kadın para toplayarak piyango bileti satın aldı.

Geçimlerini sağlamak için evlerden ve işyerlerinden geri dönüştürülebilir çöpleri toplayan 11 kadın, piyangodan 1 milyon 215 bin 650 dolar kazandı.

Kadınlar, piyangodan elde ettikleri parayı ev yapmak, borçlarını ödemek ve çocuklarının eğitimi için harcayacaklarını ifade etti.

Kazanılan para 11 kişiye dağıtıldığı zaman kişi başına düşen miktarının yeterli olmadığını belirten kadınlar, piyango bileti almaya devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar beraber bilet almaya devam ettikleri sürece başka piyangolar da kazanacaklarını düşünüyor.

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