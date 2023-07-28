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Ölü olarak bildiği annesini kurtarma çalışmaları için gittiği köyde buldu

Ölü olarak bildiği annesini kurtarma çalışmaları için gittiği köyde buldu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yaşanan sellerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Jagjit Singh gönüllü olarak gittiği köyde 35 yıldır ölü olarak bildiği annesini buldu.

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The Times of India'nın haberine göre, 37 yaşındaki Singh, eyaletteki şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Singh, 20 Temmuz'da Patiala'nın "Boharpur" köyünde arama kurtarma çalışmaları esnasında 2 yaşından beri görmediği ve öldüğü söylenen annesi Harjit Kaur'u buldu. Karşılaşmayı Facebook'ta paylaşan Singh, duygularına hakim olamadığını ifade etti.

Babası öldüğünde yalnızca 6 aylık olan Jagjit Singh, 2 yaşına geldiğinde annesinin tekrar evlenmesi üzerine dedesi ve babaannesiyle yaşamaya başladı. Dedesi ve babaannesinin yıllarca ebeveynlerinin kazada öldüğünü söylediği Singh, gerçeği ancak 2018'de öğrenebildi.

Patiala'ya arama kurtarma çalışmalarına geldiğinde ise halası Singh'e anneannesinin Patiala'da bir köyde yaşadığını söyledi. Boharpur'a geldiğinde anneannesi Preetam Kaur ile karşılaşan Singh, annesiyle ilgili sorduğu soruların ardından gerçeğe ulaştı ve annesini buldu.

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