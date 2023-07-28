Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 askerimizi şehit eden Güven Özcan adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyon haberinin ardından terör örgütüne bir darbe de Bitlis'te vuruldu. Bakan Yerlikaya 10 askerin şehit edildiği 4 ayrı saldırının faili teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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10 askerin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yıldız Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Bakanlığımızın; Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Hain teröristin, 10 Jandarmamızın şehit edildiği ve 11 Jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.