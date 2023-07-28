Erick McCollum, Pınar Karşıyaka’da emekli olmak istiyor

Pınar Karşıyaka’nın 35 yaşındaki Amerikalı basketbolcusu Erick McCollum, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı bir taraftara, “Uygun şartlar oluşursa P. Karşıyaka’da emekli olmak istiyorum” dedi.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka’nın yıldız basketbolcusu Erick McCollum, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruya samimi bir cevap verdi.

Bir taraftar Erick McCollum’a, “Yeni sezon senin Karşıyaka’daki son sezonun mu? Basketbolu bırakacak mısın yoksa birkaç yıl daha burada kalma planın var mı?” diye soru yöneltti. Bu soruya sessiz kalmayan 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu da, “Beni bu sezona benzer şartlarda takımda isterlerse burada kalacağım. Koçları, şehri seviyorum. Ailem de burada olmaktan dolayı mutlu ve ben aç gözlü biri değilim. Beni istemezlerse veya şartları değiştirmeye çalışırlarsa o zaman benim için farklı bir hikaye başlayabilir. Ama her şey ideal olursa Karşıyaka’da 3 yıl veya daha fazla süre sonra emekli olmayı isterdim” diye cevap verdi.

Öte yandan Erick McCollum, geçtiğimiz ay Pınar Karşıyaka ile sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.