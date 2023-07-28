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Altında yeni rekor gelir mi? 28 Temmuz altın fiyatları yükseliyor gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altında yeni rekor gelir mi? 28 Temmuz altın fiyatları yükseliyor gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.684 liradan tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran 1719 liraya kadar yükselen gram altın şu sıralar 1690 lira seviyesinde....

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Haftanın son işlem gününde altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altında yükseliş var mı? 

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.688 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.948 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Alım fırsatı verir mi?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıları uyardı. Memiş şunları söyledi:

"İlerleyen günlerde düşüş yaşayacak altın, yılın son alım fırsatını bizlere sunacak. Daha önce de söylediğim gibi ons tarafında yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını bekliyorum.  Gram altın fiyatlarında çift yönlü bir kaldıraç görülecektir. Bu nedenle yılsonuna kadar gram tarafında 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağı kanaatindeyim. Emtia piyasaları içinse genel bir yükseliş trendi başlayacaktır."

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