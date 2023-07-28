Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu.
Askerlik yerlerine yönelik MSB'den "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak." denildi.
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