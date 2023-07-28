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Denizli'de park halindeki otomobil cayır cayır yandı!

Denizli'de park halindeki otomobil cayır cayır yandı!

DENİZLİ’de park halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin motorundan dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle yangın fazla büyümeden söndürülürken park halinde yanan aracın motor kısmı kullanılmaz hale geldi.

Elektrik aksamındaki bir arızadan dolayı çıktığı iddia edilen yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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