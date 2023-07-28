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Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti!

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti!

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Artuç, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Artuç, bugün Tokat'ın Zile ilçesi Ede köyünde ikindi namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artuç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Tunç, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Artuç'un öz geçmişi

Mustafa Artuç, 1972'de Zile'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994'te mezun oldu.

Zile hakim adayı olarak mesleğe başlayan Artuç sırasıyla Viranşehir, Ağlı ve Hacıbektaş hakimliği, Yargıtay tetkik hakimliği ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yapan Artuç'un Malvarlığına Karşı Suçlar, Kişilere Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu Şerhi (ortak eser), Hüküm Kurma Sanatı, İcra ve İflas Suçları gibi eserleri bulunuyor.

Artuç, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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