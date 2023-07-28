Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise ağır şekilde yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre T.’nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.